Soirée DJ Route de la Plage Xonrupt-Longemer

samedi 18 juillet 2026 · Route de la Plage · Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Xonrupt-Longemer

Soirée DJ

Route de la Plage En face du camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Buvette, snack et animation.Tout public

0 .

Route de la Plage En face du camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 74 26 66 63

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English :

Refreshment bar, snack bar and entertainment.

L’événement Soirée DJ Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES