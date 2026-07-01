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Soirée DJ Route de la Plage Xonrupt-Longemer

samedi 18 juillet 2026 · Route de la Plage · Xonrupt-Longemer

Soirée DJ Route de la Plage Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route de la Plage
Adresse
En face du camping le Domaine de Longemer
Ville
88400 Xonrupt-Longemer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Xonrupt-Longemer

Soirée DJ

Route de la Plage En face du camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Buvette, snack et animation.Tout public
0  .

Route de la Plage En face du camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 74 26 66 63 

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English :

Refreshment bar, snack bar and entertainment.

L’événement Soirée DJ Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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