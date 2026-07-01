Soirée DJ Route de la Plage Xonrupt-Longemer
samedi 18 juillet 2026 · Route de la Plage · Xonrupt-Longemer
Informations pratiques
Xonrupt-Longemer
Soirée DJ
Route de la Plage En face du camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Buvette, snack et animation.Tout public
0 .
Route de la Plage En face du camping le Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 74 26 66 63
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English :
Refreshment bar, snack bar and entertainment.
L’événement Soirée DJ Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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