Soirée DJ’S + kébabs Le P’tit Roubion Bourdeaux

Soirée DJ’S + kébabs

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 01:30:00

2026-01-24

En janvier, pour se réchauffer, il faut danser. Alors viens shaker ton booty toute la soirée avec Groovometry,

ambiance groove, scratch et electro. Et bien sûr on te prépare nos kébabs maison décadents.

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr

English :

In January, to keep warm, you’ve got to dance. Shake your booty all night long with Groovometry,

groove, scratch and electro. And, of course, we’ll cook up some decadent homemade kebabs.

