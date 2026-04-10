Soirée Do Brasil w/Joanne Samba Live + Djs Brazil & Tropical Vibes à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 11 avril, 20h00 Entrée Libre

Direction le Brésil et ses musiques calientes au PUNK PARADISE (Paris 11) de 20h à l’aube avec le concert de JOANNE SAMBA LIVE suivi du clubbing brazil/tropical mix avec DJ CUCURUCHO & friends !

Soirée do Brésil samedi 11 avril à Paris 11 avec JOANNE et sa team SAMBA LIVE + DJs brazil/tropical vibes jusqu’à l’aube !!

Entrée libre avant 23h !! Venez nombreux ✨

Le groupe samba live vous propose une roda de samba un voyage aux couleurs carioca chargé en sambas traditionnels et pagodes chaleureux ou encore un bout de Brésil frénétique et puissant qui rappel l’ambiance des batucadas de Rio. En passant par le swing brésilien du samba funk, rock, sans oublier la musique forro et le baiao du nord-est qui nous font danser; autant de rythmes pour satisfaire la curiosité d’un nouveau public et/ou ambiancer les aficionados du genre avec toujours plus de nouveautés !! ⚡

★ JOANNE & SAMBA LIVE ★

Samba/MPB/Classicos BR

Pagode/Forro/Samba rock

Après le concert la soirée continue

avec DJ SET BRAZIL & TROPICAL VIBES

jusqu’à l’aube !! ☀️

SAM. 11 AVRIL 20H Entrée Libre

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/soiree-do-brasil-11-4

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



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