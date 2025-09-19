Soirée d’observation astronomique Rue de Kerzouar Saint-Renan
Rue de Kerzouar Observatoire de Kerzouar Saint-Renan Finistère
Début : 2025-09-19 21:30:00
Conférence suivie d’une observation du ciel. Ouvert à tous, sans inscription. .
Rue de Kerzouar Observatoire de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
