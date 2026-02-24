Soirée d’observation astronomique Rue de Kerzouar Saint-Renan

Soirée d’observation astronomique

Observatoire de Kerzouar Saint-Renan Finistère

Venez à l’observatoire PEGASE dans l’école (Diwan) à Kerzouar à partir de l’heure indiquée pour observer le ciel avec les instruments mis à disposition.

Venez avec vos jumelles.

En cas d’intempéries le club peut proposer une conférence à l’auditorium de l’école.

Soirée tout public sans inscription et c’est gratuit ! .

