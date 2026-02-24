Soirée d’observation astronomique Rue de Kerzouar Saint-Renan
Rue de Kerzouar Observatoire de Kerzouar Saint-Renan Finistère
Début : 2026-03-20 20:30:00
Venez à l’observatoire PEGASE dans l’école (Diwan) à Kerzouar à partir de l’heure indiquée pour observer le ciel avec les instruments mis à disposition.
Venez avec vos jumelles.
En cas d’intempéries le club peut proposer une conférence à l’auditorium de l’école.
Soirée tout public sans inscription et c’est gratuit ! .
Rue de Kerzouar Observatoire de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
