Soirée d’observation des étoiles et découverte des chauves-souris Tramayes

Place de l’église Tramayes Saône-et-Loire

Ciel étoilé et chauves-souris de Tramayes

Retrouvez l’animateur Natura 2000 du bassin de la Grosne et du Clunisois et sa comparse du Lab 71 pour découvrir les chauves-souris de Saône-et-Loire et le ciel étoilé de Tramayes en ce Jour de la Nuit !

Entre légendes et faits scientifiques, démystification d’idées reçues et informations d’experts, laissez vous transporter, tout en apesanteur, vers ces doux voleurs de nuit et les plus belles constellations.

Inscription obligatoire en écrivant à alexandre.mallet@enclunisois.fr

Prévoyez des vêtements chauds !

Animation maintenue seulement si la météo est favorable (ciel au moins à 50 % dégagé). .

Place de l’église Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 98 01 37 alexandre.mallet@enclunisois.fr

