Soirée d’observation du ciel à Classun Classun

Soirée d’observation du ciel à Classun

Route de Buanes Classun Landes

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Soirées d’observation du ciel à Classun !

L’Astroclub du Marsan vous invite à lever les yeux vers les étoiles

Deux vendredis par mois, venez partager la magie du ciel nocturne sur le parvis de l’église de Classun !

De 20h jusqu’à… quand les étoiles nous diront bonne nuit !

Lieu Classun Parvis de l’église

Avec ou sans ton matériel, tout le monde est bienvenu

Gratuit et ouvert à tous — curieux, passionnés, petits et grands

Venez vivre un moment convivial sous les étoiles, découvrir les merveilles du ciel d’hiver et échanger avec les membres de l’Astroclub du Marsan

La météo a parfois son mot à dire ! Les animations seront maintenues selon les conditions du moment. Restez connectés, on vous préviendra à l’avance en cas d’annulation

Rejoignez-nous et partez en voyage à travers l’univers !

Prochaines dates

21 novembre

12 & 19 décembre

16 & 23 janvier

13 & 20 février .

Route de Buanes Classun 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 10 99

