Soirée d’observation du ciel à Classun Classun

Route de Buanes Classun Landes
Soirées d’observation du ciel à Classun !
L’Astroclub du Marsan vous invite à lever les yeux vers les étoiles
Deux vendredis par mois, venez partager la magie du ciel nocturne sur le parvis de l’église de Classun !
De 20h jusqu’à… quand les étoiles nous diront bonne nuit !
Lieu Classun Parvis de l’église
Avec ou sans ton matériel, tout le monde est bienvenu
Gratuit et ouvert à tous — curieux, passionnés, petits et grands
Venez vivre un moment convivial sous les étoiles, découvrir les merveilles du ciel d’hiver et échanger avec les membres de l’Astroclub du Marsan
La météo a parfois son mot à dire ! Les animations seront maintenues selon les conditions du moment. Restez connectés, on vous préviendra à l’avance en cas d’annulation
Rejoignez-nous et partez en voyage à travers l’univers !
Prochaines dates
21 novembre
12 & 19 décembre
16 & 23 janvier
13 & 20 février .
Route de Buanes Classun 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 10 99
