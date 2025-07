SOIRÉE D’OBSERVATION DU SOLEIL ET DU CIEL NOCTURNE Mauguio

SOIRÉE D’OBSERVATION DU SOLEIL ET DU CIEL NOCTURNE Mauguio lundi 4 août 2025.

SOIRÉE D’OBSERVATION DU SOLEIL ET DU CIEL NOCTURNE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Spectacle attractif pour petits et grands !

L’association Ciel Mon Ami propose une soirée observation du soleil et du ciel nocturne

– À partir de 17h Observation du soleil

Observez le Soleil avec un télescope spécialement équipé, sans danger pour les yeux. Découvrez ses protubérances, ses tâches sombres et les secrets de notre étoile.

– À la tombée de la nuit dès 21h Observation du ciel nocturne

Sur grand écran immersion dans le système solaire, images et vidéos de la NASA et de l’ESA, retour de l’homme sur la Lune… Puis, causerie interactive sous les étoiles. Des télescopes seront à disposition pour admirer planètes, étoiles, nébuleuses… Un spectacle captivant pour petits et grands !

Sur le port, devant l’Espace des Cistes

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

English :

Attractive show for young and old!

German :

Attraktives Spektakel für Groß und Klein!

Italiano :

Uno spettacolo attraente per grandi e piccini!

Espanol :

Un espectáculo atractivo para grandes y pequeños

L’événement SOIRÉE D’OBSERVATION DU SOLEIL ET DU CIEL NOCTURNE Mauguio a été mis à jour le 2025-07-26 par 34 OT MAUGUIO-CARNON