Soirée d’observation enfants Parc publique Asnières-sous-Bois lundi 21 juillet 2025.

Parc publique 24 route de Châtel-Censoir Asnières-sous-Bois Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-21 20:30:00

fin : 2025-08-16 22:30:00

2025-07-21 2025-07-23 2025-08-06 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-20

Soirée étoiles pour les enfants Voir le ciel pour de vrai!

Une nuit claire, des étoiles scintillantes, un télescope pointé vers le ciel… et des enfants émerveillés.

Cette animation spéciale enfants commence par une séance de planétarium immersive les jeunes spectateurs s’installent confortablement sous le dôme pour découvrir les constellations, les planètes et les grandes histoires du ciel étoilé. Cette première étape, à la fois pédagogique et sensorielle, leur donne les clés pour lire et comprendre le ciel nocturne.

Une fois dehors, si le ciel est dégagé, l’expérience continue sous les vraies étoiles :

Les enfants repèrent les constellations à l’œil nu, et observent à travers un télescope professionnel la Lune, Jupiter, Saturne ou d’autres merveilles célestes. Le tout est adapté à leur âge, avec un vocabulaire simple et des explications vivantes.

Cette animation privilégie la curiosité, la douceur, le partage et l’émerveillement.

Même les plus jeunes repartent avec des étoiles plein la tête… et souvent l’envie de revenir. .

Parc publique 24 route de Châtel-Censoir Asnières-sous-Bois 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 39 30 24 thibaud@ducieletdeshommes.com

