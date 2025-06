SOIRÉE D’OBSERVATION NOCTURNE AU MASSEGROS Massegros Causses Gorges 27 juin 2025 22:00

Lozère

SOIRÉE D’OBSERVATION NOCTURNE AU MASSEGROS Point sublime Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-06-27 22:00:00

fin : 2025-07-18 23:30:00

2025-06-27

2025-07-18

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-25

2025-07-29

2025-07-30

2025-08-15

2025-08-19

2025-08-20

2025-08-22

2025-08-26

2025-08-27

2025-08-29

1h30 d’observation astronomique à l’œil nu, jumelles, lunettes astronomiques et télescope avec un animateur diplômé .

En cas de météo défavorable, l’activité est remplacée soit par une formation « cueilleur de météorites », soit « apprendre à préparer sa soirée d’observation, présentation du matériel ».

Proche des Gorges du Tarn, à proximité immédiate du village avec un ciel idéale pour se perdre dans les profondeurs de l’espace !

Point sublime

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 56 80 43 79 jeanoel_soum@hotmail.fr

English :

1h30 of astronomical observation using the naked eye, binoculars, telescopes and astronomical glasses, with a qualified instructor.

In the event of inclement weather, the activity can be replaced by a « meteorite picker » course, or « learning how to prepare for an evening of observation, with equipment presentation ».

German :

1,5 Stunden astronomische Beobachtung mit dem bloßen Auge, Ferngläsern, Fernrohren und Teleskopen mit einem ausgebildeten Animateur.

Bei schlechtem Wetter wird die Aktivität entweder durch einen Kurs « Meteoritensammler » oder « Vorbereitung eines Beobachtungsabends, Vorstellung der Ausrüstung » ersetzt.

Italiano :

1h30 di osservazione astronomica a occhio nudo, binocolo, occhiali astronomici e telescopio con una guida qualificata.

In caso di maltempo, l’attività può essere sostituita da un corso di « raccolta di meteoriti » o di « apprendimento della preparazione di una serata di osservazione, con presentazione dell’attrezzatura ».

Espanol :

1h30 de observación astronómica a simple vista, con prismáticos, gafas astronómicas y telescopio, con un guía cualificado.

En caso de mal tiempo, la actividad puede sustituirse por un curso de « recogida de meteoritos » o por « aprendizaje de la preparación de una noche de observación, con presentación del equipo ».

