SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON LE VIVANT QUI SE DÉFEND Ciné Théâtre La Forge Villefort

SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON LE VIVANT QUI SE DÉFEND

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date :

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Projection du film documentaire Le vivant qui se défend de Vincent Verzat.

Le VIVANT qui se défend ! retrace son parcours pour trouver un équilibre entre lutte et contemplation, soulignant l’importance de ne pas oublier la beauté qui reste malgré la destruction du monde.

ENTRÉE PRIX LIBRE

La Loco-Motive 48 propose chaque mois, de septembre à mai, une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés.

Projection du docu Le vivant qui se défend de Vincent Verzat

Vincent se tourne vers le naturalisme et le pistage. Il cherche à renouer avec le vivant en se liant au destin des animaux non humains, espérant redonner du sens et de la vigueur à son engagement. Le VIVANT qui se défend ! retrace son parcours pour trouver un équilibre entre lutte et contemplation, soulignant l’importance de ne pas oublier la beauté qui reste malgré la destruction du monde. Ce film est un voyage personnel et sensible, mettant en lien les combats écologiques et les enjeux de survie des espèces.

ENTRÉE PRIX LIBRE .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Screening of the documentary film Le vivant qui se défend by Vincent Verzat.

Le VIVANT qui se défend! retraces his journey to find a balance between struggle and contemplation, highlighting the importance of not forgetting the beauty that remains despite the destruction of the world.

ADMISSION FREE

