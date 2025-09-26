SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON Ciné théâtre La Forge Villefort

Izzeldin Abuelaish, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, voit sa maison bombardée en 2009, tuant trois de ses filles. Malgré cela, il trouve la force de parler d’espoir, de réconciliation et de paix entre Israel et la Palestine, ce qui lui vaudra d’être nominé 5 fois pour le prix Nobel de la Paix.

En présence de Samuel Pagès l’histoire de la Palestine

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

Documentary/debate evening « like at home » organized by Loco-Motive 48

« Un médecin pour la paix » / 1h32mn / by Tal Barda

Admission free

German :

Doku-/Debattenabend « wie zu Hause », organisiert von der Loco-Motive 48

« Ein Arzt für den Frieden » / 1h32mn / von Tal Barda

Eintritt freier Preis

Italiano :

Serata documentario-dibattito « come a casa » organizzata da Loco-Motive 48

« Un médecin pour la paix » / 1h32mn / di Tal Barda

Ingresso libero

Espanol :

Velada documental/debate « como en casa » organizada por Loco-Motive 48

« Un médecin pour la paix » / 1h32mn / por Tal Barda

Entrada libre

