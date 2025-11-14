SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON Ciné Théâtre La Forge Villefort

SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE , Film documentaire Transmettre de Jérôme Zindy

Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Rutzenbach

incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l’œuvre de Monique et Francis Schirck … mais Francis a 67 ans l’heure de la retraite a sonné.

En partenariat avec: ADEAR48 et terre de lien Languedoc-Roussillon

Débat: Comment aider au renouvellement des générations?

ENTRÉE PRIX LIBRE .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

As part of the ALIMENTERRE festival, documentary film Transmettre by Jérôme Zindy

Debate: How can we help generational renewal?

ADMISSION FREE

German :

Im Rahmen des Festivals ALIMENTERRE , Dokumentarfilm Transmettre von Jérôme Zindy

Debatte: Wie kann man den Generationenwechsel unterstützen?

EINTRITT FREI

Italiano :

Nell’ambito del festival ALIMENTERRE, il film documentario Transmettre di Jérôme Zindy

Dibattito: Come possiamo aiutare il rinnovamento generazionale?

INGRESSO GRATUITO

Espanol :

En el marco del festival ALIMENTERRE, documental Transmettre de Jérôme Zindy

Debate: ¿Cómo contribuir a la renovación generacional?

ENTRADA GRATUITA

L’événement SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON Villefort a été mis à jour le 2025-11-06 par 48-OT Mont Lozere