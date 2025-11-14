SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON Ciné Théâtre La Forge Villefort
SOIRÉE DOCU COM' À LA MAISON Ciné Théâtre La Forge Villefort vendredi 14 novembre 2025.
SOIRÉE DOCU COM’ À LA MAISON
Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Dans le cadre du festival ALIMENTERRE , Film documentaire Transmettre de Jérôme Zindy
Débat: Comment aider au renouvellement des générations?
ENTRÉE PRIX LIBRE
Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Rutzenbach
incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l’œuvre de Monique et Francis Schirck … mais Francis a 67 ans l’heure de la retraite a sonné.
En partenariat avec: ADEAR48 et terre de lien Languedoc-Roussillon
Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
English :
As part of the ALIMENTERRE festival, documentary film Transmettre by Jérôme Zindy
Debate: How can we help generational renewal?
ADMISSION FREE
German :
Im Rahmen des Festivals ALIMENTERRE , Dokumentarfilm Transmettre von Jérôme Zindy
Debatte: Wie kann man den Generationenwechsel unterstützen?
EINTRITT FREI
Italiano :
Nell’ambito del festival ALIMENTERRE, il film documentario Transmettre di Jérôme Zindy
Dibattito: Come possiamo aiutare il rinnovamento generazionale?
INGRESSO GRATUITO
Espanol :
En el marco del festival ALIMENTERRE, documental Transmettre de Jérôme Zindy
Debate: ¿Cómo contribuir a la renovación generacional?
ENTRADA GRATUITA
