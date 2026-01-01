SOIRÉE DOCU DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Villefort

SOIRÉE DOCU DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND

La Loco-Motive 48 organise une soirée documentaire-débat vendredi 16 janvier à 19h30 au ciné-théâtre La Forge autour du film “Le vivant qui se défend” de Vincent Verzat, qui explore son parcours entre engagement écologique et retour à la nature, en lien avec la survie des espèces. Présence du collectif La Lézarde. Prix libre.

La Loco-Motive 48 vous propose chaque mois une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés.

En présence de “la Lézarde” collectif pour un autre projet d’aménagement de la RD998 en Lozère.

Vincent, qui filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans et a rassemblé une communauté de 310 000 personnes sur YouTube, a traversé un épuisement militant avant de se tourner vers le naturalisme et le pistage.

Il cherche à renouer avec le vivant en se liant au destin des animaux non-humains, espérant redonner du sens et de la vigueur à son engagement.

Le VIVANT qui se défend ! retrace son parcours pour trouver un équilibre entre lutte et contemplation, soulignant l’importance de ne pas oublier la beauté qui reste malgré la destruction du monde. Ce film est un voyage personnel et sensible, mettant en lien les combats écologiques et les enjeux de survie des espèces. .

English :

Loco-Motive 48 is organizing an evening documentary-debate on Friday January 16 at 7:30pm at the La Forge ciné-théâtre around the film Le vivant qui se défend by Vincent Verzat, which explores his journey from ecological commitment to a return to nature, in relation to the survival of species. La Lézarde collective present. Free admission.

