SOIRÉE DOCU DÉBAT THIS IS MY MOMENT Villefort

Un regard unique sur le parcours de “Bini” vers le succès et les obstacles qu’il a rencontrés en chemin. Celui qui a commencé comme un jeune talent cycliste érythréen de 17 ans est devenu le 1er Africain à remporter des courses prestigieuses.

La Loco-Motive 48 vous propose chaque mois une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés.

Ce mois de décembre nous vous proposons de découvrir le film “This is my moment” de Lieven Corthouts.

Vendredi 12 décembre

⏰ A 19h30

Ciné théâtre la Forge

Prix libre

Synopsis

Un regard unique sur le parcours de “Bini” (Biniam Girmay) vers le succès et les obstacles qu’il a rencontrés en chemin. Celui qui a commencé comme un jeune talent cycliste érythréen de 17 ans est devenu le 1er Africain à remporter des courses prestigieuses.

En présence d’Antoine HARATYK, préparateur mental auprès de sportifs et professionnels.

Sa conviction la performance naît de l’équilibre entre rigeur, confiance en ses talents et croyance en ses rêves. Il prône une vision de sport où la quête de performance reste profondément humaine. .

English :

Antoine HARATYK, mental coach for athletes and professionals.

A unique look at ?Bini??s path to success and the obstacles he encountered along the way. What began as a 17-year-old Eritrean cycling talent became the 1st African to win prestigious races.

Girmay became the first African to win a cycling classic.

