SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort

SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort vendredi 26 septembre 2025.

SOIRÉE DOCU/DÉBATS

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Soirée docu/ débat Comme à la maison organisée par la Loco-Motive 48

Un médecin pour la paix de Tal Barda

Izzeldin Abuelaish, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, voit sa maison bombardée en 2009, tuant trois de ses filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d’espoir et de réconciliation…

La Loco-Motive 48 propose chaque mois, de septembre à mai, une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés. Les documentaires abordent des sujets actuels, parfois engagés, qui nous poussent à réfléchir et à avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure. Grâce à la présence d’invités engagés et de partenaires comme le Secours Populaire et la Confédération Paysanne, ces débats offrent des perspectives éclairantes et des pistes d’action concrètes.

Un médecin pour la paix de Tal Barda

Izzeldin Abuelaish, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, voit sa maison bombardée en 2009, tuant trois de ses filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d’espoir et de réconciliation. Exilé depuis au Canada, il milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine, ce qui lui vaudra d’être nominé cinq fois pour le Prix Nobel de la Paix. .

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

Comme à la maison docu/debate evening organized by Loco-Motive 48

« A Doctor for Peace » by Tal Barda

Izzeldin Abuelaish, the first Palestinian doctor to work in an Israeli hospital, saw his home bombed in 2009, killing three of his daughters and a niece. Despite this tragedy, he finds the strength to speak of hope and reconciliation…

German :

Doku-/Debattenabend Comme à la maison organisiert von der Loco-Motive 48

« Ein Arzt für den Frieden » von Tal Barda

Izzeldin Abuelaish, der erste palästinensische Arzt, der in einem israelischen Krankenhaus arbeitet, erlebt 2009, wie sein Haus bombardiert wird, wobei drei seiner Töchter und eine Nichte getötet werden. Trotz dieser Tragödie findet er die Kraft, über Hoffnung und Versöhnung zu sprechen…

Italiano :

Serata documentario-dibattito Comme à la maison organizzata da Loco-Motive 48

« Un medico per la pace » di Tal Barda

Izzeldin Abuelaish, il primo medico palestinese a lavorare in un ospedale israeliano, ha visto la sua casa bombardata nel 2009, uccidendo tre delle sue figlie e una nipote. Nonostante questa tragedia, trova la forza di parlare di speranza e riconciliazione…

Espanol :

Velada documental-debate Comme à la maison organizada por Loco-Motive 48

« Un médico por la paz », de Tal Barda

Izzeldin Abuelaish, primer médico palestino que trabaja en un hospital israelí, vio cómo su casa era bombardeada en 2009, matando a tres de sus hijas y a una sobrina. A pesar de esta tragedia, encuentra fuerzas para hablar de esperanza y reconciliación…

L’événement SOIRÉE DOCU/DÉBATS Villefort a été mis à jour le 2025-08-21 par 48-OT Mont Lozere