SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Participation libre

Début : 2025-12-19 19:30:00

La Loco-Motive 48 propose chaque mois, de septembre à mai, une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés. Les documentaires abordent des sujets actuels, parfois engagés, qui nous poussent à réfléchir et à avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure. Grâce à la présence d’invités engagés et de partenaires comme le Secours Populaire et la Confédération Paysanne, ces débats offrent des perspectives éclairantes et des pistes d’action concrètes.

This is my moment de Lieven Corthouts

Pendant six ans, le réalisateur Lieven Corthouts a été le seul à suivre Biniam Girmay.

Cela a abouti au documentaire This Is My Moment qui pose un regard unique sur le parcours de Bini vers le succès et les obstacles qu’il a rencontrés en chemin. Celui qui a commencé comme un jeune talent cycliste érythréen de 17 ans a atteint un sommet historique le dimanche 27 mars 2022 à Gand-Wevelgem in Flanders Fields. Girmay est devenu le premier Africain à remporter une classique cycliste. .

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

Docu/Debate evening: « This is my moment » by Lieven Corthouts

For six years, director Lieven Corthouts was the only person to follow Biniam Girmay.

The result is the documentary This Is My Moment, a unique look at « Bini »?s journey to success and the obstacles he encountered along the way…

German :

Doku-/Debattenabend: « This is my moment » von Lieven Corthouts

Sechs Jahre lang war der Filmemacher Lieven Corthouts der einzige, der Biniam Girmay begleitete.

Dies führte zu dem Dokumentarfilm This Is My Moment, der einen einzigartigen Blick auf « Binis » Weg zum Erfolg und die Hindernisse, denen er auf dem Weg dorthin begegnete, wirft…

Italiano :

Serata di dibattito/documentario: « Questo è il mio momento » di Lieven Corthouts

Per sei anni il regista Lieven Corthouts è stato l’unico a seguire Biniam Girmay.

Il risultato è il documentario This Is My Moment, che offre uno sguardo unico sul percorso di Bini verso il successo e sugli ostacoli incontrati lungo il cammino…

Espanol :

Docu/noche de debate: « Este es mi momento » de Lieven Corthouts

Durante seis años, el director Lieven Corthouts fue la única persona que siguió a Biniam Girmay.

El resultado es el documental This Is My Moment, una mirada única al camino de Bini hacia el éxito y a los obstáculos que encontró por el camino…

