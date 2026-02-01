SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort

SOIRÉE DOCU/DÉBATS

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Soirée Docu/débats L’Homme dévisagé de Christian Rouaud

Comment chacun et chacune chemine après les accidents de la vie …tel est le thème de cette soirée.

Soirée Docu/débats L'Homme dévisagé de Christian Rouaud

Comment chacun et chacune chemine après les accidents de la vie …tel est le thème de cette soirée. .

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

Docu/Debate evening: L?Homme dévisagé by Christian Rouaud

The theme of this evening is how each and every one of us moves forward after life?s accidents .

