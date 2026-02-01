SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort

SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort vendredi 13 février 2026.

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :
2026-02-13

Soirée Docu/débats L’Homme dévisagé de Christian Rouaud
Comment chacun et chacune chemine après les accidents de la vie …tel est le thème de cette soirée.
Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70  lalocomotive48@gmail.com

English :

Docu/Debate evening: L?Homme dévisagé by Christian Rouaud
The theme of this evening is how each and every one of us moves forward after life?s accidents .

L’événement SOIRÉE DOCU/DÉBATS Villefort a été mis à jour le 2026-02-03 par 48-OT Mont Lozere