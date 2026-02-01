SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort
Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Participation libre
Participation libre
Date et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Soirée Docu/débats L’Homme dévisagé de Christian Rouaud
Comment chacun et chacune chemine après les accidents de la vie …tel est le thème de cette soirée.
Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com
English :
Docu/Debate evening: L?Homme dévisagé by Christian Rouaud
The theme of this evening is how each and every one of us moves forward after life?s accidents .
