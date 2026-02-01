SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort

SOIRÉE DOCU/DÉBATS

Soirée Docu/débats Un pays de papier de Marion Boé

La Loco-Motive 48 propose chaque mois, de septembre à mai, une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés. Les documentaires abordent des sujets actuels, parfois engagés, qui nous poussent à réfléchir et à avoir un regard critique sur le monde qui nous entoure. Grâce à la présence d’invités engagés et de partenaires comme le Secours Populaire et la Confédération Paysanne, ces débats offrent des perspectives éclairantes et des pistes d’action concrètes.

Un pays de papier de Marion Boé

Depuis près de vingt ans, Mélanie accueille dans son cabinet d’avocate des mineurs non accompagnés et tente de les aider dans la jungle de la justice française. À travers son métier, elle cherche à réparer les injustices que subissent ces jeunes migrants déjà traumatisés par un long exil. Et quand la justice ne fait plus son travail, c’est en citoyenne engagée qu’elle les prend sous son aile et poursuit son combat. .

English :

Docu/Debate evening: « Un pays de papier » by Marion Boé

For nearly twenty years, Mélanie has been welcoming unaccompanied minors into her law office and trying to help them through the jungle of French justice. Through her work, she seeks to redress the injustices suffered by these young migrants already traumatized by a long exile. And when the law no longer does its job, …

German :

Dokumentarfilm-/Debattenabend: « Un pays de papier » von Marion Boé

Seit fast 20 Jahren nimmt Mélanie in ihrer Anwaltskanzlei unbegleitete Minderjährige auf und versucht, ihnen im Dschungel der französischen Justiz zu helfen. Durch ihren Beruf versucht sie, die Ungerechtigkeiten, die diese jungen Migranten, die bereits durch ein langes Exil traumatisiert sind, erleiden, wiedergutzumachen. Und wenn die Justiz ihre Arbeit nicht mehr macht, …

Italiano :

Serata documentario/dibattito: « Un pays de papier » di Marion Boé

Da quasi vent’anni, Mélanie accoglie nel suo studio legale i minori non accompagnati e cerca di aiutarli a districarsi nella giungla della giustizia francese. Con il suo lavoro, cerca di porre rimedio alle ingiustizie subite da questi giovani migranti, già traumatizzati da un lungo esilio. E quando la legge non fa più il suo lavoro, …

Espanol :

Documental/noche de debate: « Un pays de papier » de Marion Boé

Desde hace casi veinte años, Mélanie acoge en su bufete a menores no acompañados e intenta ayudarles a atravesar la jungla de la justicia francesa. Con su trabajo, intenta poner remedio a las injusticias que sufren estos jóvenes emigrantes ya traumatizados por un largo exilio. Y cuando la ley ya no hace su trabajo, …

