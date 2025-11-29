Soirée Documentaire à Lostanges

37 Le Jaladis Lostanges Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Présentée par Pierre Saunier (Réalisateur)

Projections

Fresque à Saint-Pierre de bat Film mettant en scène l’animation d’une fresque de 30 mètres réalisée sur drap par l’artiste Pierre Chaveau

Il était une fois Pierre Andrès à 56 ans, Pierre Andrès se lance dans la construction de machines en bois qu’il appellera les machines singulières . C’est la vie de cet homme atypique, attachant, magicien des formes, des mouvements et des sons qui est racontée dans ce film à travers le témoignage de des fils et des artistes qui l’ont connu

Sybirol une histoire de transmission Le Domaine de Sybirol est un lieu de villégiature datant du 18ème siècle. Le documentaire retrace l’histoire de cette chartreuse, de son parc et fait la transmission un élément du vivant à travers le témoignage de son propriétaire et de ceux qui œuvrent à sa restauration .

37 Le Jaladis Lostanges 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 33 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Documentaire à Lostanges Lostanges a été mis à jour le 2025-11-25 par Corrèze Tourisme