Soirée Dolce Vita au Domaine La Dona Tigana Domaine La Dona Tigana Cassis

Soirée Dolce Vita au Domaine La Dona Tigana

Vendredi 25 juillet 2025 de 19h30 à 0h. Domaine La Dona Tigana 25 Avenue Pierre Imbert Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Le vendredi 25 juillet, le Domaine La Dona Tigana vous invite à une soirée italienne inoubliable, dans une ambiance conviviale et musicale, face aux vignes de Cassis.Adultes

Menu complet élaboré par un traiteur italien.

Un DJ animera votre soirée jusqu’à minuit.



Menu



Entrées chaudes et froides (buffet)

– Sablé crème de poivron & parmesan

– Sablé mousse méditerranéenne

– Mini pitas à l’italienne

– Assortiment de lunchs garnis Terre, Mer & Végé

– Verrines variées

– Pics de melons frais

– Arancini tomate & mozza

– Focaccia truffe ou tomate cerise-fromage

– Bruschetta à l’italienne



Plats emblématiques (stands animés par les traiteurs)

– Planche de charcuterie & toasts au pesto

– Gnocchis dans la meule de parmesan

– Risotto aux légumes

– Atelier Antipasti légumes grillés, tomates séchées, olives…



Desserts (buffet)

– Verrine de fruits

– Tiramisu caramel beurre salé

– Panna cotta aux fruits

– Macaron



Horaires de 19h30 à minuit



Tarifs 70€ / personne (repas, un verre de vin, animation DJ)



Une soirée chaleureuse aux saveurs de l’Italie, entre amis ou en famille, dans un cadre unique entre mer et vignes !



PLACES LIMITÉES RÉSERVATION OBLIGATOIRE



Lieu de RDV à l’accueil du domaine. Stationnement sur place.

Ce domaine n’est pas accessible à pied (route départementale sans voie piétonne). .

Domaine La Dona Tigana 25 Avenue Pierre Imbert Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Friday, July 25, Domaine La Dona Tigana invites you to an unforgettable Italian evening, in a friendly, musical atmosphere, overlooking the vineyards of Cassis.

German :

Am Freitag, den 25. Juli, lädt die Domaine La Dona Tigana Sie zu einem unvergesslichen italienischen Abend in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre gegenüber den Weinbergen von Cassis ein.

Italiano :

Venerdì 25 luglio, il Domaine La Dona Tigana vi invita a un’indimenticabile serata italiana in un’atmosfera conviviale e musicale, con vista sui vigneti di Cassis.

Espanol :

El viernes 25 de julio, el Domaine La Dona Tigana le invita a una inolvidable velada italiana en un ambiente agradable y musical, con vistas a los viñedos de Cassis.

