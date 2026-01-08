Soirée Dolce Vita Italienne Salle des fêtes Fleurac

Soirée Dolce Vita Italienne

Salle des fêtes Chemin de Fond de Val Fleurac Dordogne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

19h30. Soupe minestrone, assortiment de charcuteries italiennes. Osso bucco et son gratin. Fromage, salade. Tiramisu. Apportez vos couverts. Sur réservation. 29€ (vin et café compris)

Soirée organisée par le comité des fêtes de Fleurac avec René son traiteur et DJ Julien Chaumel aux platines.

Places limitées. Sur réservation.

Apportez vos couverts. .

Salle des fêtes Chemin de Fond de Val Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 21 59 72

English : Soirée Dolce Vita Italienne

19h30. Minestrone soup, assorted Italian cold cuts. Osso bucco and gratin. Cheese, salad. Tiramisu. Bring your own cutlery. Reservations required. 29? (wine and coffee included)

