Soirée Dolce Vita Italienne Salle des fêtes Fleurac

Soirée Dolce Vita Italienne
Salle des fêtes Chemin de Fond de Val Fleurac Dordogne
19h30. Soupe minestrone, assortiment de charcuteries italiennes. Osso bucco et son gratin. Fromage, salade. Tiramisu. Apportez vos couverts. Sur réservation. 29€ (vin et café compris)
Soirée organisée par le comité des fêtes de Fleurac avec René son traiteur et DJ Julien Chaumel aux platines.
Au menu
Soupe Minestrone
Assortiment de charcuterie italiennes
Osso bucco et son gratin
Fromage et salade
Tiramisu.
Places limitées. Sur réservation.
Apportez vos couverts. .
Salle des fêtes Chemin de Fond de Val Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 21 59 72
English : Soirée Dolce Vita Italienne
19h30. Minestrone soup, assorted Italian cold cuts. Osso bucco and gratin. Cheese, salad. Tiramisu. Bring your own cutlery. Reservations required. 29? (wine and coffee included)
