Soirée Dolce Vita repas-concert en 5 accords mets-vins Mittelwihr

Mittelwihr

Soirée Dolce Vita repas-concert en 5 accords mets-vins

2 rue des Eglises Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez profiter d’une escapade estivale aux saveurs italiennes. Sous une guirlande lumineuse, autour de grandes tables en bois, nous vous proposons une soirée gastronomique, conviviale et festive. Au programme un concert en direct et un dîner composé de 5 plats aux saveurs italiennes, accompagnés des vins du domaine.

La Dolce Vita s’invite au Domaine Specht.

Venez vivre une parenthèse estivale aux accents italiens. Sous les guirlandes lumineuses, autour de grandes tablées en bois, nous vous préparons une soirée gourmande, conviviale et festive. Au programme concert live & repas en 5 services aux saveurs italiennes accompagnées des vins du domaine.

Repas en 5 services

Accords mets et vins

Concert live

Ambiance italienne

Détails du programme

un dîner en 5 services aux inspirations italiennes, proposé par Faim de Journée

des accords mets & vins autour de nos cuvées

une ambiance musicale live avec Nico & Dora, duo dont la chanteuse est originaire des Pouilles

et quelques surprises au fil de la soirée !

Au menu

Tartare de tomates séchées et mousse de burrata & Gewurztraminer Burg

Arancini au safran, mozzarella et coulis de tomates & Crémant Blanc

Polpettes de boeuf à l’italienne, crème de grogonzola & Pinot-Noir Cuvée Charles et Amélie

Pain perdu de panetonne, crème glacé fior di latte & Riesling Vendanges Tardives

Pana cotta vanille, brunoise de fraise au poivre noir, basilic frais et huile d’olive & Crémant Rosé

Une soirée pour prendre le temps, profiter du moment et découvir ou redécouvrir notre domaine !

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver.

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2 rue des Eglises Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 85 domaine.specht@gmail.com

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English :

Come enjoy a summer getaway with an Italian flair. Under a string of lights, gathered around large wooden tables, we invite you to a gourmet, friendly, and festive evening. On the program: a live concert and a five-course dinner featuring Italian flavors, paired with wines from the estate.

L’événement Soirée Dolce Vita repas-concert en 5 accords mets-vins Mittelwihr a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr