Soirée Dolce Vita Saint-Cyr-la-Rosière
Soirée Dolce Vita Saint-Cyr-la-Rosière samedi 4 avril 2026.
Soirée Dolce Vita
Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Vous aimez l’ambiance Dolce Vita, les pastas, les vins italiens, le tiramisu, la panna cotta, les tubes d’Adriano Celentano, Eros Ramazzotti et bien d’autres ?
Repas et karaoké spécial Italie.
Pratique à la salle des fêtes, sur réservation auprès du comité des fêtes. .
Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 19 73 59 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Dolce Vita
L’événement Soirée Dolce Vita Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-03-20 par OT CdC Coeur du Perche