Soirée Dolce Vita

Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Vous aimez l’ambiance Dolce Vita, les pastas, les vins italiens, le tiramisu, la panna cotta, les tubes d’Adriano Celentano, Eros Ramazzotti et bien d’autres ?

Repas et karaoké spécial Italie.

Pratique à la salle des fêtes, sur réservation auprès du comité des fêtes. .

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 19 73 59 25

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English : Soirée Dolce Vita

L’événement Soirée Dolce Vita Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-03-20 par OT CdC Coeur du Perche