Soirée Dolce Vita Péché Mignon Tourriers

Tourriers

Soirée Dolce Vita

Péché Mignon 40, Route de Paris Tourriers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Péché Mignon 40, Route de Paris Tourriers 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 13 31 54

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English :

L’événement Soirée Dolce Vita Tourriers a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente