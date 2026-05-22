Soirée Dolce Vita Péché Mignon Tourriers
Soirée Dolce Vita Péché Mignon Tourriers samedi 20 juin 2026.
Tourriers
Soirée Dolce Vita
Péché Mignon 40, Route de Paris Tourriers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Péché Mignon 40, Route de Paris Tourriers 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 13 31 54
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English :
L’événement Soirée Dolce Vita Tourriers a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente