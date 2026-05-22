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Soirée Dolce Vita Péché Mignon Tourriers

Soirée Dolce Vita Péché Mignon Tourriers samedi 20 juin 2026.

Lieu : Péché Mignon

Adresse : 40, Route de Paris

Ville : 16560 Tourriers

Département : Charente

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Tourriers

Soirée Dolce Vita

Péché Mignon 40, Route de Paris Tourriers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Péché Mignon 40, Route de Paris Tourriers 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 13 31 54 

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English :

L’événement Soirée Dolce Vita Tourriers a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente