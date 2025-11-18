Soirée doublage improvisé l’Estrade Bordeaux

Soirée doublage improvisé Dimanche 14 décembre, 19h30 l’Estrade Gironde

Votre soirée cinéma réinventée : l’impro prend le micro !

Venez casser la routine du dimanche soir avec du Doublage Improvisé en live dans un endroit cosy et super agréable !

Sur scène, trois comédiens-doubleurs improvisateurs et un véritable musicien redoublent en direct des extraits vidéo qu’ils découvrent en même temps que vous.

Films, séries, dessins animés, émissions, documentaires, podcasts… tout peut y passer !

Le son est coupé, les images défilent, et ils inventent tout sur le moment, selon vos thèmes !

C’est comme quand on coupait le son de la télé pour refaire les voix étant petit, sauf que là, c’est en grandeur nature, sur scène, avec une ambiance unique et de la musique live.

Une expérience interactive, drôle et accessible à tous : entre amis, en famille, accessible à toutes et tous !

On commence tôt, on finit tôt (parfait pour être en forme lundi matin).

Gare, trams et parkings juste à côté — qu’il pleuve ou qu’il neige, tout est prévu ! Et même un super bar et du grignotage ! Pour un dimanche soir idéal !

Ouverture des portes à 18h45

Début du spectacle à 19h30.

L’Estrade, 137 Rue des terres de borde (en face du 126), 33800 Bordeaux

