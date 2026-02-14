Soirée Double Concerts

2 rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le vendredi 10 avril, le Saperlipopette Bar vous propose une soirée double concerts.

A 18h00 SOS Doudou un concert de rap pour les enfants et les plus grand.e.s

A 20h30 Hero Echo une rappeuse engagée et incassable. Héro Echo explore des thèmes complexes la lutte politique et féministe, les difficultés existentielles ou la pathologie mentale. Sa musique intense et viscérale, entre rage et vulnérabilité.

Curry végé sur réservation 14€, servi entre les deux concerts. .

2 rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16

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L’événement Soirée Double Concerts Saint-Gonlay a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Montfort Communauté