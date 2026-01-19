Soirée Doudou-pyjama Haguenau
Soirée Doudou-pyjama Haguenau jeudi 19 février 2026.
Soirée Doudou-pyjama
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-19 19:00:00
Déjà en pyjama et avec leur doudou, les tout-petits peuvent se faire une véritable séance de cinéma dans un espace tout douillet.
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
English :
Already in their pyjamas and with their cuddly blankets, little ones can enjoy a real cinema session in a cosy space.
