Informations pratiques

Béziers

SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ

15 rue Solférino Béziers Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Soirée hors norme pour la réouverture du Théâtre Minotaure ! Un concert, une performance ou un spectacle ? Vous ne saurez rien avant d’entrer, et c’est précisément le but.

À l’occasion de sa réouverture après 3 ans de travaux, le Théâtre Minotaure vous réserve une soirée hors norme.

Tout au long de la soirée, la salle se découvre : instrumentistes, chanteurs, comédiens, acrobates, danseurs, performers surgiront là où vous ne les attendez pas ! Ils se croiseront, se répondront et transformeront le théâtre en un véritable terrain de jeu.

Une performance ? Un concert ? Un spectacle ? Un peu tout cela à la fois !

Vous ne saurez rien avant d’entrer, et c’est précisément le but. .

15 rue Solférino Béziers 34500 Hérault Occitanie tmsb.informations@gmail.com

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English : SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ

An extraordinary evening for the reopening of the Théâtre Minotaure! A concert, a performance, or a show? You won’t know until you walk in—and that’s exactly the point.

L’événement SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34