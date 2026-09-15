SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ Béziers
vendredi 18 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ
15 rue Solférino Béziers Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Soirée hors norme pour la réouverture du Théâtre Minotaure ! Un concert, une performance ou un spectacle ? Vous ne saurez rien avant d’entrer, et c’est précisément le but.
À l’occasion de sa réouverture après 3 ans de travaux, le Théâtre Minotaure vous réserve une soirée hors norme.
Tout au long de la soirée, la salle se découvre : instrumentistes, chanteurs, comédiens, acrobates, danseurs, performers surgiront là où vous ne les attendez pas ! Ils se croiseront, se répondront et transformeront le théâtre en un véritable terrain de jeu.
Une performance ? Un concert ? Un spectacle ? Un peu tout cela à la fois !
Vous ne saurez rien avant d’entrer, et c’est précisément le but. .
15 rue Solférino Béziers 34500 Hérault Occitanie tmsb.informations@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ
An extraordinary evening for the reopening of the Théâtre Minotaure! A concert, a performance, or a show? You won’t know until you walk in—and that’s exactly the point.
L’événement SOIRÉE D’OUVERTURE #1 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION Béziers 15 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers 16 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers 16 septembre 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers 16 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers 16 septembre 2026