Informations pratiques

Béziers

SOIRÉE D’OUVERTURE #2 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ

15 rue Solférino Béziers Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une soirée unique au Théâtre Minotaure : humour, musique, surprises et improvisations avec Smain et Ouraya pour célébrer sa réouverture !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de sa réouverture après 3 ans de travaux, le Théâtre Minotaure vous réserve une soirée hors norme.

Une soirée où la musique rencontre l’humour, et où tout peut basculer.

Pour cette deuxième soirée exceptionnelle, le Théâtre Minotaure réunit deux univers aussi singuliers que complices : Smain, figure incontournable de l’humour, et Ouraya, chanteuse à l’énergie communicative, qui présentera son nouvel album Face cachée lors d’un showcase inédit.

Entre éclats de rire, musique, surprises et improvisations, cette soirée promet un mélange détonant, généreux et résolument festif.

Un rendez-vous unique pour célébrer la réouverture du théâtre… avec le sourire et en musique. .

15 rue Solférino Béziers 34500 Hérault Occitanie tmsb.informations@gmail.com

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English : SOIRÉE D’OUVERTURE #2 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ

A unique evening at the Théâtre Minotaure: humor, music, surprises, and improv with Smain and Ouraya to celebrate its reopening!

L’événement SOIRÉE D’OUVERTURE #2 DU THÉÂTRE MINOTAURE SALLE BERLIOZ Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34