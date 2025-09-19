Soirée d’ouverture – Agglo Pays d’Issoire : conférence et spectacle salle des associations Le Broc

Soirée d’ouverture – Agglo Pays d’Issoire : conférence et spectacle salle des associations Le Broc vendredi 19 septembre 2025.

Soirée d’ouverture – Agglo Pays d’Issoire : conférence et spectacle Vendredi 19 septembre, 18h00 salle des associations Puy-de-Dôme

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

« Tours et sentinelles féodales d’Auvergne : de l’affirmation politique aux marqueurs de prestige »

Conférence conduite par Julien MUZARD

Enseignant et chercheur, docteur en histoire médiévale

Université Clermont Auvergne – Centre d’histoire « espaces et cultures »

Intégrées dans un système défensif, accolées à un château ou isolées, les tours féodales jalonnent le « Pays d’Auvergne ». Seigneuriales, défensives, marqueurs de prestige ou outils de domination, leurs fonctions sont étroitement liées au contexte politique de l’Auvergne médiévale. Des siècles après leur édification, ces sentinelles interpellent leurs voisins contemporains et les amoureux du patrimoine. De forts liens affectifs existent toujours entre les habitants et ces édifices de pierres. Des vestiges laissés à l’abandon aux édifices restaurés, il est possible d’interroger la documentation et de dresser un inventaire non exhaustif de ces sentinelles auvergnates, afin de revenir à leurs fonctions en les replaçant dans un contexte plus large.

Conférence proposée dans le cadre de la soirée d’ouverture des Journée Européenne du Patrimoine et de la saison culturelle de l’Agglo Pays d’Issoire

programme :

18h conférence d’ouverture

19h inauguration

19h30 spectacle d’ouverture – saison culturelle d’API

Cie Majordome – A tiroirs ouverts

« Spectacle jonglé et burlesque, drôle et touchant »

20h30 buffet convivial en musique

Renseignements

issoire-tourisme.com – 04 73 89 15 90

salle des associations rue du clos de la Chaux le broc 63500 Le Broc 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.issoire-tourisme.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ministère de la Culture