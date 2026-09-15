Soirée d’ouverture au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles

Informations pratiques

Arles

Soirée d’ouverture au Bistrot Braisé

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

On lance la saison comme il se doit au Bistrot Braisé !

Au programme : DJ SET & Restauration !



– DJ Benedetto and Farina



Le Bistrot Braisé vous attends nombreux ! .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71

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English :

We’re kicking off the season in style at Bistrot Braisé!

L’événement Soirée d’ouverture au Bistrot Braisé Arles a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme d’Arles