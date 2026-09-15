UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arles

Soirée d’ouverture au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles

samedi 19 septembre 2026 · Bistrot Braisé · Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bistrot Braisé
Adresse
Av de la libération
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Arles

Soirée d’ouverture au Bistrot Braisé

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

On lance la saison comme il se doit au Bistrot Braisé !
Au programme : DJ SET & Restauration !

– DJ Benedetto and Farina

Le Bistrot Braisé vous attends nombreux !   .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re kicking off the season in style at Bistrot Braisé!

L’événement Soirée d’ouverture au Bistrot Braisé Arles a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme d’Arles

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)