Soirée d’ouverture avant-première MON GRAND-FRÈRE ET MOI Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Soirée d’ouverture avant-première MON GRAND-FRÈRE ET MOI Festival Visions d’Asie
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d'Alsace Valence
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-03 20:40:00
fin : 2026-03-03 20:40:00
2026-03-03
Après son succès avec La famille Asada (2020), Ryôta Nakano est de retour avec Mon grand frère et moi (2026), son deuxième film à sortir en France.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
After his success with The Asada Family (2020), Ryôta Nakano is back with My Big Brother and Me (2026), his second film to be released in France.
