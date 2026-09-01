Soirée d’ouverture Bar le Commerce Bellac
vendredi 18 septembre 2026 · Bar le Commerce · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Soirée d’ouverture
Bar le Commerce 3 Rue Denfert Rochereau Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Cette année, on bouscule les habitudes.
Pour lancer la saison, on se délocalise et on vous donne rendez-vous dans un lieu bien connu de la vie locale pour vous dévoiler les temps forts de septembre à décembre… Cette fois, c’est à vous de jouer : un quiz ludique vous fera découvrir les rendez-vous qui rythmeront ce début de saison. Pas besoin de réviser l’histoire du théâtre : questions drôles garanties, dans l’esprit des quizz de bistrot que l’on aime tant. Julien Lepers n’a qu’à bien se tenir.
Et parce qu’une belle rentrée mérite une belle soirée, nous terminerons en musique avec Niko, auteur-compositeur-interprète venu de Saint-Junien. Une voix, des textes sincères, une énergie communicative et des mélodies généreuses qui promettent un concert comme on les aime. .
Bar le Commerce 3 Rue Denfert Rochereau Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée d’ouverture
L’événement Soirée d’ouverture Bellac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Pays du Haut Limousin
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