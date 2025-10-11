Soirée d’ouverture de la Biennale Némo 2025 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Soirée d’ouverture de la Biennale Némo 2025 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 11 octobre 2025.

Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France.

À la suite d’une journée gratuite qui ouvre l’exposition au CENTQUATRE-PARIS, avec deux installations immersives exceptionnelles, une soirée de concerts et de performances audiovisuelles lives et cosmiques finit de marquer l’inauguration de cette nouvelle biennale. De quoi s’alimenter de toute l’énergie nécessaire pour traverser trois mois d’utopies numériques !

Avec Max Cooper / Pierre-Luc Lecours et Ida Toninato / Franck Vigroux et Kurt d’Haeseleer / Bit.studio.

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h30 à 00h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T03:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T19:30:00+02:00_2025-10-11T00:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/biennale-nemo-soiree-d-ouverture-2025.html