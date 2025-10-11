Soirée d’ouverture de la Biennale Némo 2025 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Soirée d’ouverture de la Biennale Némo 2025 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 11 octobre 2025.

Avec Max Cooper / Pierre-Luc Lecours et Ida Toninato / Franck Vigroux et Kurt d’Haeseleer / Bit.studio

À la suite d’une journée gratuite qui ouvre l’exposition au CENTQUATRE-PARIS, avec deux installations immersives exceptionnelles, une soirée de concerts et de performances audiovisuelles lives et cosmiques finit de marquer l’inauguration de cette nouvelle biennale. De quoi s’alimenter de toute l’énergie nécessaire pour traverser trois mois d’utopies numériques !

Pierre-Luc Lecours et Ida Toninato

Homeostasis



Pierre-Luc Lecours, compositeur, artiste sonore et vidéo, et Ida Toninato, saxophoniste et compositrice, réunissent les mondes acoustiques et électroniques par la rencontre du saxophone baryton, du synthétiseur modulaire et de la vidéo en temps réel. En résulte une création audiovisuelle saisissante, entre fusion et opposition des sons.

Franck Vigroux et Kurt d’Haeseleer

Thirst



Le compositeur Franck Vigroux se lie, pour une expérience sonore et visuelle inédite, avec l’artiste et directeur artistique belge Kurt d’Haeseleer. Un concert de musique électronique abrasive et une multi-projection d’images, entre transgressions et évolutions, offrent un véritable road-movie sensoriel avec le meilleur de ce dont l’intelligence artificielle est capable.

Max Cooper

3D/AV Live



L’artiste électronique incontournable Max Cooper revient avec sa dernière expérience audiovisuelle et son nouvel album On Being. Créé en collaboration avec Architecture Social Club, 3D/AV Live est son concept live le plus ambitieux et spectaculaire à ce jour. Il offre une performance musicale et visuelle unique, dont la combinaison de projections, lumières et lasers créent des images ultradynamiques avec lesquelles interagir.

Bar et petite restauration sur place

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre.

Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France.

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h30 à 00h00

gratuit

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

