SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA GUINGUETTE DE LA FERME DU DEVÈS « NINI DE LUNE » COCKTAILS MUSICAUX Castanet-le-Haut

SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA GUINGUETTE DE LA FERME DU DEVÈS « NINI DE LUNE » COCKTAILS MUSICAUX Castanet-le-Haut samedi 12 juillet 2025 .

SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA GUINGUETTE DE LA FERME DU DEVÈS « NINI DE LUNE » COCKTAILS MUSICAUX

Lieu dit le Devès Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

NINI DE LUNE Bal ‘O’ Champs Frenchy, Jazzy, Folk, Pop et Rock

Cocktail musical de succès français et anglais avec une dose de jazz, de folk, de pop et de rock, pour taper des mains et bouger ses pieds sans oublier un zeste de bonne humeur, on mélange

NINI DE LUNE Bal ‘O’ Champs Frenchy, Jazzy, Folk, Pop et Rock

Cocktail musical de succès français et anglais avec une dose de jazz, de folk, de pop et de rock, pour taper des mains et bouger ses pieds sans oublier un zeste de bonne humeur, on mélange le tout et voilà un moment festif et joyeux pour tous.

Chant : Anne Silvestre Cagniart, Cajon : Martin Cagniart + Accompagnement musical.

A partir de 19h30 buvette et assiettes fermières / 21h concert Entrée libre chapeau pour les musiciens .

Lieu dit le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

English :

« NINI DE LUNE » Bal ?O? Champs Frenchy, Jazzy, Folk, Pop and Rock

Musical cocktail of French and English hits with a dose of jazz, folk, pop and rock, to clap your hands and move your feet without forgetting a zest of good humor, we mix

German :

« NINI DE LUNE » Ball ?O? Frenchy Champs, Jazzy, Folk, Pop und Rock

Ein musikalischer Cocktail aus französischen und englischen Hits mit einer Prise Jazz, Folk, Pop und Rock, zum Mitklatschen und Mitwippen, ohne dabei eine Prise gute Laune zu vergessen

Italiano :

« NINI DE LUNE » Bal ?O? Francese, Jazz, Folk, Pop e Rock

Un cocktail musicale di successi francesi e inglesi con una dose di jazz, folk, pop e rock, per far battere le mani e muovere i piedi, senza dimenticare un pizzico di buon umore

Espanol :

« NINI DE LUNE » Bal ?O? Champs Frenchy, Jazzy, Folk, Pop y Rock

Un cóctel musical de éxitos franceses e ingleses con una dosis de jazz, folk, pop y rock, para hacer mover las palmas y los pies sin olvidar una pizca de buen humor, mezclamos

L’événement SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA GUINGUETTE DE LA FERME DU DEVÈS « NINI DE LUNE » COCKTAILS MUSICAUX Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 ADT34