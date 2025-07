Soirée d’ouverture de la guinguette Le Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Soirée d’ouverture de la guinguette Le Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 12 juillet 2025.

Soirée d’ouverture de la guinguette Le Moulinguette

Causse du Moulin à vent Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

2025-07-12

Soirée d’ouverture de la nouvelle guinguette de Castelnau-Montratier Le Moulinguette.

Dans un cadre champêtre, au pied des Moulins de Castelnau-Montratier, venez découvrir ce nouveau lieu festif avec musique, piste de danse, produits locaux à déguster, planches à partager, vin et bières locales.

En dehors de la soirée d’ouverture, Le Moulinguette sera ouvert tous les jours sauf le mercredi, à partir de 17h, avec une ambiance musicale jusqu’à 22h. .

Causse du Moulin à vent Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 39

English :

Opening night of Castelnau-Montratier’s new guinguette: Le Moulinguette.

In a rural setting, at the foot of the Castelnau-Montratier windmills, come and discover this new festive venue with music, dance floor, local products to taste, boards to share, wine and local beers.

German :

Eröffnungsabend des neuen Heurigen in Castelnau-Montratier: Le Moulinguette.

In einer ländlichen Umgebung, am Fuße der Mühlen von Castelnau-Montratier, entdecken Sie diesen neuen festlichen Ort mit: Musik, Tanzfläche, lokalen Produkten zum Probieren, Brettern zum Teilen, Wein und lokalen Bieren.

Italiano :

Serata di apertura della nuova guinguette di Castelnau-Montratier: Le Moulinguette.

In un ambiente rurale, ai piedi dei mulini a vento di Castelnau-Montratier, venite a scoprire questo nuovo locale festivo con musica, pista da ballo, prodotti locali da degustare, taglieri da condividere, vino e birre locali.

Espanol :

Inauguración de la nueva guinguette de Castelnau-Montratier: Le Moulinguette.

En un entorno rural, a los pies de los molinos de Castelnau-Montratier, venga a descubrir este nuevo local festivo con música, pista de baile, productos locales para degustar, tablas para compartir, vino y cervezas locales.

