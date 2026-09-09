Soirée d’ouverture de la saison à la Couveuse (vernissage, concert) Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
vendredi 2 octobre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Soirée d’ouverture de la saison à la Couveuse (vernissage, concert)
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La Couveuse vous invite à la soirée d’ouverture de la saison culturelle le vendredi 02 octobre à partir de 18h30 avec foodtruck, buvette et concert gratuit.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
La Couveuse invites you to the opening night of the cultural season on Friday, October 2, starting at 6:30 p.m., featuring a food truck, a refreshment stand, and a free concert.
L’événement Soirée d’ouverture de la saison à la Couveuse (vernissage, concert) Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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