UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chadrac

Soirée d’ouverture de la saison à la Couveuse (vernissage, concert) Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

vendredi 2 octobre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Maison Pour Tous La Couveuse
Adresse
10 cours de la Liberté
Ville
43770 Chadrac
Département
Haute-Loire
Tarif

Chadrac

Soirée d’ouverture de la saison à la Couveuse (vernissage, concert)

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

La Couveuse vous invite à la soirée d’ouverture de la saison culturelle le vendredi 02 octobre à partir de 18h30 avec foodtruck, buvette et concert gratuit.
  .

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Couveuse invites you to the opening night of the cultural season on Friday, October 2, starting at 6:30 p.m., featuring a food truck, a refreshment stand, and a free concert.

L’événement Soirée d’ouverture de la saison à la Couveuse (vernissage, concert) Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

À voir aussi à Chadrac (Haute-Loire)