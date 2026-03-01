Soirée d’ouverture de la saison à La Scénette La Scénette Léobard

Soirée d’ouverture de la saison à La Scénette

La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Saison 2026 pour La Scénette !

Petit à petit le lieu s’installe dans le paysage culturel de la Bouriane voire du Lot et des départements limitrophes

Saison 2026 pour La Scénette !

Petit à petit le lieu s’installe dans le paysage culturel de la Bouriane voire du Lot et des départements limitrophes. La Scénette est le nouvel antre artistique de l'Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s'exprimer.

Cette saison s'annonce pleine de surprises musique, chants, théâtre …

La scène ouverte du mardi (premier mardi de chaque mois ) débutera en avril et finira en octobre. Des invités référents animeront les débuts de session pour lancer chaque soirée.

Une programmation toujours en partenariat avec avec les associations, artisans et commerçants de la région.

La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

English :

2026 season for La Scénette !

Gradually, the venue is establishing itself in the cultural landscape of the Bouriane and even the Lot and neighbouring departments

