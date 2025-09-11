Soirée d’ouverture de la saison Culturelle 2025-2026 | Guillaume Blankass Trio Bergerac
Soirée d’ouverture de la saison Culturelle 2025-2026 | Guillaume Blankass Trio
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Début : 2025-09-11
fin : 2025-09-11
2025-09-11
Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2025-2026
Venez célébrer le lancement de la nouvelle saison culturelle avec un concert exceptionnel du Guillaume Blankass Trio ! Musique live Tout public
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Un moment convivial à ne pas manquer pour bien commencer l’année culturelle ! .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
