Soirée d’ouverture de la saison Culturelle 2025-2026 | Guillaume Blankass Trio Bergerac

Soirée d’ouverture de la saison Culturelle 2025-2026 | Guillaume Blankass Trio

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2025-2026

Venez célébrer le lancement de la nouvelle saison culturelle avec un concert exceptionnel du Guillaume Blankass Trio ! Musique live Tout public

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Un moment convivial à ne pas manquer pour bien commencer l’année culturelle ! .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

