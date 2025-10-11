Soirée d’ouverture de la saison culturelle de l’Art Déco Sainte-Savine

Soirée d’ouverture de la saison culturelle de l’Art Déco Sainte-Savine samedi 11 octobre 2025.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON

Cette saison encore, L’Art Déco fait vibrer les cœurs et les tympans ! Fidèle à son ADN musical, le lieu s’ouvre à tous les curieux de sons, d’émotions et de découvertes. La programmation éclectique a été pensée comme un grand carrefour des générations, des styles et des sensibilités, où se croisent culture et énergies locales.

L’automne souffle un vent de voyage entre les époques et les continents. L’hiver, lui, sera pétillant comme une coupe musicale, grâce à notre festival Bulles de chanson . Et quand viendra le printemps, place à une explosion de culture populaire sous toutes ses formes ! Spectacles pop rock ou électro, théâtre musical sur le monde ouvrier ou ciné-concert autour d’un film culte, et pourquoi pas one man conférence ou comptines à la sauce créole sans oublier une pincée de cirques modernes, il y en aura pour tous les goûts.

Et enfin, une belle fête électro haute en couleurs viendra conclure la saison pour nous préparer à l’été ! On passe l’année ensemble à L’Art Déco ?



>> Concert de Honki Tonki Band

UNE MUSIQUE SANS FRONTIÈRES, VIBRANTE ET COLORÉE

C’est une création qui s’inspire des couleurs musicales des différents peuples de la planète. La musique du HTB est une invitation à la découverte et aux métissages… Une world music teintée d’influences jazz et rock… 6 musiciens partagent l’espace visuel et sonore d’un univers haut en couleurs.



Avec

Denis FREYMONT (percussions, xylophone), Nicolas SALAGNAC (percussions, chœur), Kévin LAMBOLEY (clavier, percussions), Quentin CHARPENTIER (guitare, chœur, percussions), Camille ISANOVE (chant, percussions) et Eric VARACHE (basse, chœur)



Production

Espace Arc en Ciel Culture et Handicap .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

