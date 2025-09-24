Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes Saint-Dizier
Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes Saint-Dizier mercredi 24 septembre 2025.
Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Tout public
La soirée débutera par une présentation de la programmation, suivie du spectacle Les Goguettes, en trio mais à quatre Troisième quinquennat , mêlant humour musical et satire politique. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne