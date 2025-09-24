Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes Saint-Dizier

Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes Saint-Dizier mercredi 24 septembre 2025.

Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Tout public

La soirée débutera par une présentation de la programmation, suivie du spectacle Les Goguettes, en trio mais à quatre Troisième quinquennat , mêlant humour musical et satire politique. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle les Goguettes Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne