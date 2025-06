Soirée d’ouverture de l’été en scope – Cinéma Institut Lumière Le Hangar Lyon 8e Arrondissement 24 juin 2025 22:00

A l’occasion de l’ouverture de « L’été en scope » redécouvrez le chef-d’œuvre de Stanley Donen « Chantons sous la pluie »

Cinéma Institut Lumière Le Hangar 25 rue du 1er Film

Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 78 18 95 contact@institut-lumiere.org

English :

For the opening of « L’été en scope », rediscover Stanley Donen’s masterpiece « Chantons sous la pluie »

German :

Anlässlich der Eröffnung von « L’été en scope » entdecken Sie Stanley Donens Meisterwerk « Chantons sous la pluie » wieder

Italiano :

Per l’apertura de « L’été en scope », riscoprite il capolavoro di Stanley Donen « Chantons sous la pluie »

Espanol :

Con motivo de la inauguración de « Summer in Scope », redescubra la obra maestra de Stanley Donen « Cantando bajo la lluvia »

