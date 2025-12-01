Soirée d’ouverture de l’exposition murmures d’Anne Baudemont au caf’causse Assier Assier

Soirée d’ouverture de l’exposition murmures d’Anne Baudemont au caf’causse Assier

80, impasse du verger Assier Lot

Début : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Cette soirée d’ouverture de l’exposition murmures d’Anne Baudemont sera en sons et lumière ! Une soirée douce qui met en scène ma dernière série photographique, au son d’une flûte shakuhachi* de Thomas Goulpeau.

80, impasse du verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43

English :

This opening night of Anne Baudemont?s murmures exhibition will be an evening of sound and light! A gentle evening featuring my latest photographic series, to the sound of a shakuhachi flute* by Thomas Goulpeau.

German :

Dieser Abend zur Eröffnung der Ausstellung murmures von Anne Baudemont wird aus Klängen und Licht bestehen! Ein sanfter Abend, der meine neueste Fotoreihe in Szene setzt, untermalt von den Klängen einer Shakuhachi-Flöte* von Thomas Goulpeau.

Italiano :

La serata inaugurale della mostra di Anne Baudemont murmures sarà una serata di suoni e luci! Una serata delicata che presenterà la mia ultima serie fotografica, al suono di un flauto shakuhachi* suonato da Thomas Goulpeau.

Espanol :

La inauguración de la exposición Murmullos de Anne Baudemont será una velada de luz y sonido Una velada suave en la que presentaré mis últimas series fotográficas, al son de una flauta shakuhachi* tocada por Thomas Goulpeau.

