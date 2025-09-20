Soirée d’ouverture de saison Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Soirée d’ouverture de saison Rue de la Fraternité Monsempron-Libos samedi 20 septembre 2025.

Soirée d’ouverture de saison

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Soireé d’ouverture de saison autour de la figure d’un cinéaste majeur, SERGIO LEONE, et d’un film inoubliable à voir et revoir sur grand écran IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST (ressortie en copie restaurée).

Soireé d’ouverture de saison autour de la figure d’un cinéaste majeur, SERGIO LEONE, et d’un film inoubliable à voir et revoir sur grand écran IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST (ressortie en copie restaurée).

En septembre, le festival PLAY IT AGAIN (proposé par l’ADRC) s’affiche au Liberty avec comme objectif de vous proposer les films d’hier en copies restaurées sur les écrans d’aujourd’hui. L’occasion était belle de profiter de la programmation du festival pour organiser notre soirée d’ouverture annuelle. Celle-ci se déclinera de la manière suivante:

18h > Présentation de la saison cinématographique 2025-2026 au Liberty (accès libre)

19h > Conférence sur SERGIO LEONE par Hervé Tourneur (Intervenant ADRC)

20h > Auberge espagnole

20h30 > Projection du film IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST (vost) .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Soirée d’ouverture de saison

Season opening evening around the figure of a major filmmaker, SERGIO LEONE, and an unforgettable film to see and see again on the big screen ONCE UPON A TIME IN THE WEST (re-released in a restored copy).

German : Soirée d’ouverture de saison

Saisoneröffnungsfeier rund um die Figur eines bedeutenden Filmemachers, SERGIO LEONE, und einen unvergesslichen Film, den man auf der großen Leinwand sehen und wiedersehen kann IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST (Wiederaufführung in restaurierter Kopie).

Italiano :

La serata inaugurale della stagione è incentrata sulla figura di un grande regista, SERGIO LEONE, e su un film indimenticabile da rivedere sul grande schermo, C’ERA UNA VOLTA NEL WEST (copia restaurata).

Espanol : Soirée d’ouverture de saison

La velada inaugural de la temporada se centra en la figura de un cineasta mayor, SERGIO LEONE, y en una película inolvidable para ver una y otra vez en la gran pantalla ÉRASE UNA VEZ EN EL OESTE (copia restaurada).

L’événement Soirée d’ouverture de saison Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Fumel Vallée du Lot