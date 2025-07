Soirée d’ouverture de saison Programmation 2025/26 Mont-Saint-Aignan

Soirée d’ouverture de saison Programmation 2025/26 Mont-Saint-Aignan vendredi 12 septembre 2025.

Soirée d’ouverture de saison Programmation 2025/26

Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-09-12 18:30:00

fin : 2025-09-12 21:30:00

2025-09-12

Voyage, voyage !

Entre humour décalé et convivialité, découvrez dans une ambiance festive le nouveau voyage culturel auquel vous invite l’Espace Marc-Sangnier pour la saison 2025/26.

Programme

À 18h30 sur l’Esplanade Andrée-Chedid

French touch made in Germany

Spectacle de rue par IMMO, tout public à partir de 6 ans, 45 minutes

Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et son nain de jardin, IMMO est aux commandes de ce match culturel serré entre la France et l’Allemagne. Jongleur hors pair, l’artiste est aussi à l’aise avec les mots qu’avec une tronçonneuse (si, si !).

Dans un échange avec son public, entre rires, acrobaties, mentalisme et musique, il se joue des clichés pour mieux rassembler les cultures.

À partir de 19h30

Frichti festif autour des saveurs du monde

À 21h sur le Plateau 130

En Voiture Monique

Ze Bestoufle

Spectacle par Les Frères Jacquard, tout public à partir de 6 ans, 1h30

Les Frères Jacquard présentent Ze Bestoufle, un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle aussi absurde qu’énergique, où l’humour et la musique ne font plus qu’un.

Délicieusement ringards, ces trois gentlemen moustachus revisitent la variété à leur sauce en détournant des chansons populaires comme Winnie l’ourson repris par Queen ou encore Nino Ferrer repris par Scorpions par exemple.

Un moment de pur plaisir à partager, recommandé aux amateurs de second degré, de chemises à motifs et de musique qui ne se prend pas au sérieux.

Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Soirée d’ouverture de saison Programmation 2025/26

Travel, travel!

In a festive atmosphere, discover the new cultural journey Espace Marc-Sangnier invites you to embark on for the 2025/26 season.

Program

6:30pm on the Esplanade Andrée-Chedid

French touch made in Germany

Street show by IMMO, for all ages 6 and up, 45 minutes

With his sock sandals, sauerkraut and garden gnome, IMMO is at the helm of this tight cultural match between France and Germany. An unrivalled juggler, the artist is as comfortable with words as he is with a chainsaw (yes, he is!).

In an exchange with his audience, between laughter, acrobatics, mentalism and music, he plays with clichés to bring cultures together.

From 7.30pm:

Festive Frichti with flavors from around the world

9pm on Plateau 130:

En Voiture Monique

Ze Bestoufle

Show by Les Frères Jacquard, for all ages 6 and up, 1h30

Les Frères Jacquard present Ze Bestoufle, a burlesque show at the crossroads of concert and spectacle, as absurd as it is energetic, where humor and music become one.

Delightfully cheesy, these three mustachioed gentlemen revisit variety music in their own way, hijacking popular songs such as Queen’s Winnie the Pooh and Scorpions’ Nino Ferrer.

A moment of pure pleasure to share, recommended for fans of second degree, patterned shirts and music that doesn’t take itself too seriously.

German :

Reise, Reise!

Zwischen schrägem Humor und Geselligkeit entdecken Sie in einer festlichen Atmosphäre die neue kulturelle Reise, zu der Sie das Espace Marc-Sangnier für die Saison 2025/26 einlädt.

Programm

Um 18.30 Uhr auf der Esplanade Andrée-Chedid

French touch made in Germany

Straßenspektakel von IMMO, für alle ab 6 Jahren, 45 Minuten

Mit seinen Sockensandalen, seinem Sauerkraut und seinem Gartenzwerg übernimmt IMMO die Führung in diesem engen kulturellen Match zwischen Frankreich und Deutschland. Der Künstler ist ein außergewöhnlicher Jongleur und kann mit Worten genauso gut umgehen wie mit einer Kettensäge (si, si!).

Im Austausch mit seinem Publikum, zwischen Lachen, Akrobatik, Mentalismus und Musik, spielt er mit Klischees, um die Kulturen besser zusammenzubringen.

Ab 19.30 Uhr

Festliches Frichti rund um die Geschmäcker der Welt

Um 21 Uhr auf dem Plateau 130

En Voiture Monique

Ze Bestoufle

Aufführung von Les Frères Jacquard, für alle ab 6 Jahren, 1h30

Die Brüder Jacquard präsentieren Ze Bestoufle, eine burleske Show an der Schnittstelle zwischen Konzert und Show, die ebenso absurd wie energiegeladen ist und in der Humor und Musik eins werden.

Die drei schnauzbärtigen Herren sind herrlich altmodisch und interpretieren populäre Lieder wie Winnie the Pooh, der von Queen gecovert wurde, oder Nino Ferrer, der von den Scorpions gecovert wurde, auf ihre eigene Art und Weise neu.

Ein Moment puren Vergnügens, den man teilen kann, empfohlen für alle, die den zweiten Grad, gemusterte Hemden und Musik, die sich nicht ernst nimmt, lieben.

Italiano :

Viaggiare, viaggiare!

L’Espace Marc-Sangnier vi invita a un nuovo viaggio culturale per la stagione 2025/26, con un mix di umorismo eccentrico e convivialità in un’atmosfera di festa.

Programma:

Alle 18.30 sull’Esplanade Andrée-Chedid:

Il tocco francese made in Germany

Spettacolo di strada a cura di IMMO, per tutte le età dai 6 anni in su, 45 minuti

Con i suoi sandali a calzino, i suoi crauti e il suo gnomo da giardino, IMMO è al comando di questo serrato incontro culturale tra Francia e Germania. Impareggiabile giocoliere, l’artista è a suo agio con le parole come con la motosega (ebbene sì!).

In uno scambio con il pubblico, tra risate, acrobazie, mentalismo e musica, gioca con i luoghi comuni per avvicinare le culture.

Dalle 19.30:

Frichti festivi con sapori da tutto il mondo

Alle 21.00 su Plateau 130

En Voiture Monique

Ze Bestoufle

Spettacolo di Les Frères Jacquard, per tutte le età dai 6 anni in su, 1h30

Les Frères Jacquard presentano Ze Bestoufle, uno spettacolo burlesco all’incrocio tra concerto e performance, tanto assurdo quanto energico, dove umorismo e musica diventano un tutt’uno.

Deliziosamente smielati, questi tre signori baffuti rivisitano a modo loro la musica di varietà, adattando canzoni popolari come Winnie the Pooh coverizzato dai Queen o Nino Ferrer coverizzato dagli Scorpions.

Un momento di puro piacere da condividere, consigliato agli appassionati di secondo grado, camicie a fantasia e musica che non si prende troppo sul serio.

Espanol :

¡Viaja, viaja!

El Espace Marc-Sangnier le invita a un nuevo viaje cultural para la temporada 2025/26, con una mezcla de humor estrafalario y convivencia en un ambiente festivo.

Programa:

A las 18.30 h en la explanada Andrée-Chedid

Toque francés made in Germany

Espectáculo de calle del IMMO, para todos los públicos a partir de 6 años, 45 minutos

Con sus sandalias calcetín, su chucrut y su enano de jardín, IMMO está a los mandos de este reñido duelo cultural entre Francia y Alemania. Malabarista sin igual, el artista se maneja tan bien con las palabras como con la motosierra (¡sí, lo hace!).

En un intercambio con su público, entre risas, acrobacias, mentalismo y música, juega con los tópicos para acercar culturas.

A partir de las 19.30 h:

Frichti festivo con sabores de todo el mundo

A las 21.00 h en Plateau 130

En Voiture Monique

Ze Bestoufle

Espectáculo de Les Frères Jacquard, para todos los públicos a partir de 6 años, 1h30

Les Frères Jacquard presentan Ze Bestoufle, un espectáculo burlesco a caballo entre el concierto y la performance, tan absurdo como enérgico, donde el humor y la música se funden en uno.

Deliciosamente cursis, estos tres caballeros bigotudos revisitan a su manera la música de variedades, adaptando canciones populares como Winnie the Pooh versionado por Queen o Nino Ferrer versionado por Scorpions.

Un momento de puro placer para compartir, recomendado para los amantes del segundo grado, las camisas estampadas y la música que no se toma demasiado en serio a sí misma.

