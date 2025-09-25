Soirée d’ouverture de saison + Spectacle Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard
Soirée d’ouverture de saison + Spectacle Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard jeudi 25 septembre 2025.
Soirée d’ouverture de saison + Spectacle
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 20:00:00
fin : 2025-09-25 22:30:00
Date(s) :
2025-09-25
Ouverture de la billetterie à partir du mardi 2 septembre uniquement pour les abonnements et le lundi 9 septembre pour les billets à l’unité
à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34 ou auprès du Service culturel au 02 40 91 49 67.
– 20h présentation de saison et lever de rideau sur cette nouvelle saison culturelle, qui vous aidera à choisir parmi les spectacles à venir.
– 20h30 21h00 Verre de l’amitié.
– 21h Spectacle.
Spectacle « Moins qu’hier (plus que demain) » Théatre et humour Adaptation de la BD de Fabcaro.
Voilà plusieurs années que Karine Le May et Jean-Luc Rivière, couple dans la vie, voulaient créer un spetacle sur les travers du couple et de l’amour avec humour et légèreté. Au fil de leurs recherches, la Bande Dessinée « Moins qu’hier (plus que demain) » de Fabcaro leur est apparue comme une évidence !
Bienvenue dans l’arène émotionnelle de la vie à deux, où le quotidien devient le ring de vos émotions les plus intenses. « Moins qu’hier (plus que demain) » explore avec humour et authenticité les méandres des relations amoureuses et nous offre un portrait acide et décomplexé des relations de couple.
Tout public. .
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée d’ouverture de saison + Spectacle Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44