Soirée d’ouverture de saison + Spectacle Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard jeudi 25 septembre 2025.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 22:30:00

2025-09-25

Ouverture de la billetterie à partir du mardi 2 septembre uniquement pour les abonnements et le lundi 9 septembre pour les billets à l’unité

à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34 ou auprès du Service culturel au 02 40 91 49 67.

– 20h présentation de saison et lever de rideau sur cette nouvelle saison culturelle, qui vous aidera à choisir parmi les spectacles à venir.

– 20h30 21h00 Verre de l’amitié.

– 21h Spectacle.

Spectacle « Moins qu’hier (plus que demain) » Théatre et humour Adaptation de la BD de Fabcaro.

Voilà plusieurs années que Karine Le May et Jean-Luc Rivière, couple dans la vie, voulaient créer un spetacle sur les travers du couple et de l’amour avec humour et légèreté. Au fil de leurs recherches, la Bande Dessinée « Moins qu’hier (plus que demain) » de Fabcaro leur est apparue comme une évidence !

Bienvenue dans l’arène émotionnelle de la vie à deux, où le quotidien devient le ring de vos émotions les plus intenses. « Moins qu’hier (plus que demain) » explore avec humour et authenticité les méandres des relations amoureuses et nous offre un portrait acide et décomplexé des relations de couple.

Tout public. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

