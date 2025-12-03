Soirée d’ouverture des 47es Rencontres Trans Musicales de Rennes Salle de La Cité Rennes Mercredi 3 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Soirée d’ouverture des 47es Rencontres Trans Musicales de Rennes

**Line-up :**

AMOR LEONE (FRANCE )

PAIGE KENNEDY (ANGLETERRE)

GAIA BANFI (ITALIE)

LITTLE BARRIE & MALCOLM CATTO (ANGLETERRE)

**Tarifs :**

De 5 à 19€

**Horaires :**

De 20H à 01H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T01:00:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine