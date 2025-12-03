Soirée d’ouverture des 47es Rencontres Trans Musicales de Rennes Salle de La Cité Rennes

Soirée d’ouverture des 47es Rencontres Trans Musicales de Rennes Salle de La Cité Rennes Mercredi 3 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

**Line-up :**
AMOR LEONE (FRANCE )
PAIGE KENNEDY (ANGLETERRE)
GAIA BANFI (ITALIE)
LITTLE BARRIE & MALCOLM CATTO (ANGLETERRE)

**Tarifs :**
De 5 à 19€

**Horaires :**
De 20H à 01H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-03T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-04T01:00:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine