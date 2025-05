Soirée d’ouverture des 48h de l’agriculture urbaine – Le Talus Marseille 12e Arrondissement, 16 mai 2025 18:00, Marseille 12e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Soirée d’ouverture des 48h de l’agriculture urbaine Vendredi 16 mai 2025 de 18h à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 18:00:00

fin : 2025-05-16 23:00:00

Date(s) :

2025-05-16

Festival vitrine de l’agriculture urbaine en France, le festival des 48h de l’agriculture urbaine, coordonné par la Cité de l’agriculture à Marseille, s’installe au Talus pour la soirée d’ouverture.

Festival vitrine de l’agriculture urbaine en France, le festival des 48h de l’agriculture urbaine, coordonné par la Cité de l’agriculture à Marseille, s’installe au Talus pour la soirée d’ouverture.



Au programme



[Événement pro]

à 18h table ronde autour des « Communs nourriciers et agricoles » Pour mettre en lumière les initiatives locales qui inspirent des dynamiques d’entraide et contribuent à faire de nos villes des terres nourricières.

Une discussion en présence de

— la Ferme du Collet des Comtes

— la Ferme du Roy d’Espagne

— le collectif de la CUMA de l’Huveaune

— le collectif Territoires à VivreS

Un temps fort du festival vivant et fédérateur — pour construire ensemble un territoire plus solidaire et nourricier.



[Tout public]

à partir de 19h30 On cuisine les fermes urbaines #1 l’équipe du Talus et Mycotopia vous préparent un repas à partir de pleurotes et légumes de saison marseillais.



20h30 DJ Set du collectif Commune de Nuit

Commune de nuit est une association née à Marseille qui souhaite promouvoir une culture club solidaire, inclusive et durable. À l’occasion de la soirée de lancement du festival, Commune de nuit invite Sweet Juju et Trae Joly, DJ résident·e·s du collectif Moon Squad.



[Infos pratiques]

Evénement gratuit, adhésion à prix libre (sur place ou via la billetterie) au Talus nécessaire pour pouvoir entrer. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A showcase festival for urban agriculture in France, the 48h de l’agriculture urbaine festival, coordinated by the Cité de l’agriculture in Marseille, takes over the Talus for the opening evening.

German :

Das Festival 48h de l’agriculture urbaine, das von der Cité de l’agriculture in Marseille koordiniert wird, ist das Schaufenster der urbanen Landwirtschaft in Frankreich und findet am Eröffnungsabend im Talus statt.

Italiano :

Festival vetrina dell’agricoltura urbana in Francia, la 48h de l’agriculture urbaine, coordinata dalla Cité de l’agriculture di Marsiglia, si svolge al Talus per la serata di apertura.

Espanol :

Escaparate de la agricultura urbana en Francia, el festival 48h de l’agriculture urbaine, coordinado por la Cité de l’agriculture de Marsella, se celebra en el Talus con motivo de la velada inaugural.

L’événement Soirée d’ouverture des 48h de l’agriculture urbaine Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille